خاص الفن- هذا ما أضافه تيتر مسلسل "عندي قلب" إلى ربيع بارودخاص الفن- هذا ما كشفه سمير طنب عن كواليس...

ميرنا وليد - بيروت - بعد غنائه تيتر مسلسل "​عندي قلب​"، سألنا الفنان ​ربيع بارود​ عن الإضافة التي قدمتها له هذه التجربة، فقال لموقع "الفن" :"هذه الأغنية من كلمات نادين الأسعد ومن ألحاني، توزيع نيكولا شبلي، عندما تغني تيتر مسلسل فالناس الذين يتابعون المسلسل يحفظون الأغنية، ويربطونها به، وصودف أنهم أسموا المسلسل على إسم الأغنية "عندي قلب".

وأضاف بارود :"إن شاء الله في المستقبل سأقدم تيترات عديدة لأكثر من مسلسل".

وكان بارود قد طرح مؤخراً أغنية جديدة له بعنوان "ديرولها العقل" وهي للفنان الراحل عقيل.