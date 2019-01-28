خاص الفن- هذا ما كشفه سمير طنب عن كواليس "الهيبة" بين تيم حسن وسيرين عبد النور

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الممثل السوري تيم حسن وعن مسلسل "الهيبة" بجزئه الثالث، وكيف سيكون تعاون تيم مع الفنانة ​سيرين عبد النور​.

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.