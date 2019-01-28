خاص بالصورة- ليال عبود تصور كليب "يا عنب يا مشمش" مع أحمد المنجد

ميرنا وليد - بيروت - تصور الفنانة ​ليال عبود​ اليوم فيديو كليب أغنيتها "يا عنب يا مشمش" مع المخرج احمد المنجد في منطقة "كورنيش النهر" في بيروت. الأغنية كلمات فادي مرجان الحان وتوزيع علي حسون. وننشر لكم حصرياً الصورة الأولى لليال عبود برفقة احمد المنجد خلال تصوير الكليب. وكانت آخر أغنية اطلت فيها ليال هي الأغنية التي جمعتها بالفنان السوري علي الديك وتحمل عنوان "المجانين" التي كتبتها الشاعرة حياة اسبر، ولحّنها فضل سليمان، أما التوزيع الموسيقي فكان لـ روجيه ابي عقل، وتم تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ​أحمد المنجد​.

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