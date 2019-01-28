كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأول لفيلم “The Death and Life of John F. Donovan”
متابعة-سنيار:أصدرت ” Entertainment One” أول عرض دعائي للدراما المرتقبة The Death and Life of John F. Donovan الذي يؤلفه ويخرجه “زافييه دولان”.
تدور أحداث الفيلم في أوائل عام 2000، ويركز على نجم تلفزيوني أمريكي في أواخر العشرينات من عمره (كيت هارينجتون)، ومراسلاته مع طفل في الحادية عشر من عمره يعيش مع أمه، حيث يعتقد النجم أن هذه المراسلات قد تدمر مهنته وحياته.
فيلم “The Death and Life of John F. Donovan” من بطولة كيت هارينجتون، جاكوب ترمبلي، ناتالي بورتمان، جيسيكا تشاستين، بيلا ثورن، كاثي بيتس.
عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تورنتو للأفلام عام 2018، ومن المقرر أن يصل إلى دور العرض العالمية في 13 مارس.
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