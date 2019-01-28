شاهدوا.. فنان لبناني يسقط على المسرح بطريقة “مضحكة” لكن “مؤلمة”

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 11:33 مساءً -
تعرض الفنان اللبناني الشاب، عباس جعفر، لموقف مُحرج على مسرح ديو المشاهير في حلقة مساء الأحد.
وتعثّر جعفر خلال خروجه للمسرح، فسقط على الأرض بطريقة “مضحكة” لكن “مؤلمة”، إلا أنه نهض سريعا وتدارك الموقف، ليقدم فقرته ويغني إلى جانب الفنان هادي أسود.
كما شارك الفنان اللبناني، رامي عياش، الغناء في الحلقة مع عدد من المتسابقين، بينهم الوليد الحلاني، طوني بارود، دوللي الحلاني.
وقدم عياش “ديو” مميزًا جمعه بالطفلة “حلا الحلبي” من جمعية عياش للطفولة، وشارك مع لجنة التحكيم، وجلس إلى جانبهم من أجل تقييم الوليد الحلاني بعد غنائه على المسرح.
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