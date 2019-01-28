أسيل عمران تظهر بإطلالة رجالية وترتدي بالشماغ.. شاهدوا كيف أصبح شكلها!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 11:33 مساءً -

خطفت النجمة السعودية أسيل عمران بالشماغ مؤخراً في مقطع فيديو عبر سناب شات، حيث كانت برفقة مجموعة من أصدقائها.

ويبدو أن أسيل عمران أرادت ممازحة أصدقائها الذين كانوا جميعهم من الرجال، فأحبت أن تظهر بإطلالة رجالية، فارتدت الشماغ على رأسها، ليعلق أحدهم “هلا بالزين.. الله حياك” قاصداً استخدام أسلوب الحديث بين الرجال لإثارة ضحكاتها والحاضرين.

وكشف مقطع الفيديو عن سفر النجمة السعودية إلى الكويت، وذلك من أجل تصوير مشروع فني جديد، حيث شكت من اختيار المخرج الغريب لموقع التصوير المحفوف بالخطورة، كاشفة أنها اضطرت لتسلق سلم مرتفع بدا غير أمن بالنسبة لها، كما أن الأمطار هطلت بشدة خلال التصوير، لكنها عبرت عن حماسها بالمشروع الجديد الذي تكتمت تفاصيله.

الجدير بالذكر أن أسيل عمران ستطل عبر جمهورها في شهر رمضان المقبل من خلال المسلسل الخليجي “ماذا لو”، والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم نور الغندور، عبد الله عبد الرضا، خالد أمين، روان مهدي، ليلى عبد الله، غرور صفر.. وآخرين، وهو من تأليف فيصل البلوشي وإخراج حسين دشتي.