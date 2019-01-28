ما هو حكم قضية إهانة الممثلة دينيز تشاكير لمحجبات!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 11:33 مساءً -

حصلت الفنانة التركية دنيز تشاكير، اليوم ، على حكم براءة من تهمة الحث على العداوة والكراهية، وإهانة واحتقار نساء محجبات فى أحد المراكز التجارية.

كانت هناك 4 سيدات تقدمن بدعوى قضائية ضدها في المحكمة، مؤكدين أن” تشاكيز” كانت في حالة سكر، وأن صديقاتها حاولن منعها من التهكم عليهن، في أحد مراكز التسوق، واعتراضها على تواجدهم في المول.