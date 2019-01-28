شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس وراغب علامة وهانى شاكر يختارون أغنيات للشاعر ايهاب عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر إيهاب عبد العظيم لـ"الخليج 365"، إنه انتهى من التعاون مع المطربة نوال الزغبى فى ألبومها الجديد من خلال أغنية تحمل اسم "100 وجع" من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إيهاب عبد العظيم، أنه يتعاون أيضا النجم اللبنانى راغب علامة فى ألبومه الجديد، بأغنية بشكل جديد ومختلف مع الملحن سيد راضي، لافتاً أن يقدم أيضاً أغنية مع المطربة اللبنانية ميريام فارس، تحمل اسم "غير مود" من ألحان علاء الراوي، متمنياً أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وأشار عبد العظيم إلى أنه يتواجد فى ألبوم المطرب هانى شاكر الجديد من خلال أغنية جديدة وضع ألحانها سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، أما عن التعاون الجديد مع المطرب أيمن الرفاعي فأوضح أنه يقدم معه أغنية من ألحان الرفاعى.