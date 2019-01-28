شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "الجمال ليه ناسه".. نوال الزغبى تشوق جمهورها بتيزر أغنية "صبح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبى تيزر ثانى أغنيات ألبوهما المرتقب، حيث شاركت النجمة عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، مقطع من أغنية "صبح" والأغنية باللهجة المصرية، ويقول مطلع الأغنية "ما تصبح صبح خود رايح فين والله ما انت مروح، أه يا حتت سكر يا اللى محير أى عقول بشرية وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا".

ويبدو أن نوال الزغبى تحاول تشويق جمهورها بفيديوهات تشويقية عن الأغانى التى يتضمنها ألبومها الجديد، والذى لم تستقر على طرح اسمه حتى الآن، لا سيما أنها سقت وأن شاركت فيديو ترويجى لفيديو كليب "الجمال ليه ناسه"، والذى يتضمن أحد أغانى ألبومها.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغانى: "الجمال ليه ناسه" و "اللى براسى عملته" و"جوا قلبه".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي هو كليب أغنيتها الجديدة "برج الحمل" وهى من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناى، ألحان الموسيقار طلال، توزيع الموسيقى حسام كامل، إخراج بسام الترك.