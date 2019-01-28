بالفيديو| رامي مالك الأوفر حظًا.. تفاصيل صراع 5 نجوم على أوسكار أفضل ممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أسابيع قليلة تفصل عشاق الأوسكار عن حفل توزيع الجوائز الـ 91، الذي تتنافس فيه نخبة من ألمع نجوم هوليوود على عديد من القوائم، بينها أفضل ممثل في دور رئيسي.

في مقدمة هؤلاء النجوم يأتي رامي مالك، الأمريكي ذو الأصول المصرية، منافسًا أشاد به الجمهور والنقاد معًا، ورأوا أنه الأقرب لحصد الأوسكار الأولى في مسيرته بفيلمه "Bohemian Rhapsody". إلا أن هذه المنافسة ليست بالسهلة، خاصة مع حضور النجم كريستيان بيل صاحب شخصية ديك تشيني في فيلم "Vice".

قائمة أفضل ممثل في دور رئيسي:

برادلي كوبر- A Star is Born

نجح النجم الأمريكي، برادلي كوبر، في تصدر قوائم ترشيحات كبرى المحافل العالمية خلال الفترة الماضية، بفيلمه الموسيقي "A Star is Born"، الذي خاص به بطولتين تمثيلية وإخراجية هي الأولى في مسيرته، نجح خلالها في توظيف النجمة ليدي جاجا، التي راهن عليها وفاز بها.

ويرجع البعض إجادة كوبر لدوره في أحداث الفيلم ليس فقط لأنه توافق مع رؤيته الإخراجية وإنما لأنه كان دورًا يشبه إلى حد بعيد شخصية كوبر الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بإدمان الكحول والمخدرات، وهو ما لفت أنظار أكاديمية الأوسكار التي رشحته لعدم خجله من عرض قضيته على شاشة السينما بشكل مختلف خدم قصة الفيلم بشكل كبير.

فيجو مورتنسن- Green Book

حقق فيلم الدراما "Green Book" نجاحًا كبيرًا في عدد من المحافل السينمائية العالمية، وفاجئ بطله النجم الأمريكي فيجو مورتنسن الجميع بتجسيده شخصية "توني ليب" الأمريكي ذو الأصول الإيطالية الذي يصطحب أحد الموسيقيين في رحلة لجنوب أمريكا.

وأكدت نخبة من ألمع النقاد والسينمائيين نجاح مورتنسن في تجسيد الشخصية على الرغم من صعوبتها سواء على مستوى اللكنة أو حتى على المستوى الجسدي، إذ بدا وكأنه من أصول إيطالية بالفعل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفاجئ فيها مورتنسن متابعي السينما العالمية، إذ نجح من قبل بالترشح للأوسكار عن فيلمه "Captain Fantastic" عام 2016، وكان من أقرب المرشحين وقتها لنيل الجائزة، فهل ينجح هذا العام في نيلها للمرة الأولى بمسيرته.

ويليام ديفو- At Eternity’s Gate

على الرغم من عدم تعريف الفيلم بالشكل الجيد خلال العام الماضي على المستوى التجاري، إلا أن ويليام ديفو يعد أحد أبرز المرشحين للأوسكار هذا العام، بعد نجاحه في تجسيد شخصية الرسام، فان جوخ، في فيلم يدور حول السيرة الذاتية للرسام العالمي.

وعلى الرغم من عدم نجاح الفيلم على المستوى الجماهيري، إلا أن تجسيد ويليام ديفو لفت أنظار أكاديمية الأوسكار التي قررت ترشيحه ضمن قائمة "أفضل ممثل في دور رئيسي"، وهو الترشيح الأول بمسيرة النجم العالمي.

كريستيان بيل- Vice

كريستيان بيل هو أقرب المنافسين هذا العام لحصد الأوسكار، بتجسيده شخصية "ديك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

عدد كبير من النقاد والمتابعين للسينما العالمية أكدوا بعد متابعة الفيلم، نجاح "بيل" في التحول إلى شخصية نائب الرئيس الأمريكي، سواء على مستوى الشكل أو القدرة التمثيلية والتركيز على تفاصيل الشخصية، وهو الأمر المعتاد من هذا النجم الحاصل على الأوسكار سابقًا عن فيلمه "The Fighter" عام 2010، والذي نجح مؤخرًا في الفوز بالعديد من الجوائز الأخرى، أبرزها "أفضل ممثل في دور كوميدي/موسيقي" بحفل توزيع جوائز "جولدن جلوب".

رامي مالك- Bohemian Rhapsody

نجح رامي مالك في لفت الأنظار لموهبته الاستنثائية بتجسيد شخصية أحد أعظم الموسيقيين البريطانيين، فريدي ميركوري، في أحداث فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody".

أشاد النقاد والجمهور معًا بتركيز مالك على تفاصيل شخصية ميركوري، والتي استعد لها بشكل حقيقي وصل حد معايشة أبطال فرقة "كوين"، الذي أكدوا في نجاح رامي في تقديم قائدهم ميركوري.

لاقى الفيلم نجاحًا جماهيريًا ونقديًا فاق كل التوقعات، بإيرادات عالمية تخطت حاجز الـ400 مليون دولار. ونسب الجميع الفضل الأكبر في نجاح الفيلم إلى بطله الأمريكي ذو الأصول المصرية، والذي حصد عن دوره عددًا من الترشيحات والجوائز العالمية، أهمها "أفضل ممثل في دور درامي" بحفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، و"أفضل ممثل في دور رئيسي" بحفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"، التي قربته خطوة أكبر إلى الأوسكار الأولى بمسيرته.