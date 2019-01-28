بالصور- الإذاعة المصرية تُطلق حفلات أضواء المدينة في ثوبها الجديد بأعياد الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عقدت الإذاعة المصرية اليوم مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن إطلاق حفلات أضواء المدينة في ثوبها الجديد، بحضور نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، ومحمد عبدالسلام المستشار الإعلامي.

وأشادت نادية مبروك بالدعم الكبير الذي يوليه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لإعادة إحياء حفلات أضواء المدينة وتطويرها لتليق باسم أضواء المدينة والإذاعة المصرية والإعلام المصري والعربي.

وأشارت رئيس الإذاعة إلى توجه الدولة المصرية في التعاون بين مؤسساتها والقطاع الخاص، وبناء عليه تم وضع شكل للتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام بقطاعاتها المختلفة وشركة "طرادكو" لإعادة إحياء حفلات أضواء المدينة وإطلاق مسابقة اختيار الأصوات الفنية الشابة التي ستقدمها حفلات أضواء المدينة، عبر لجنة رئيسية في القاهرة وتتمثل في: الموسيقار هاني مهنا والموسيقار منير الوسيمي والفنانة نادية مصطفى والموسيقار يحيى الموجي، ولجنة فرعية ستجوب المحافظات، وتتألف من: الموسيقار محمد الطوخي والموسيقار حسن دنيا ود. أمل إبراهيم لانتقاء أفضل الأصوات الشابة.

وأشادت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، في كلمتها بدور رجال الأعمال والفنانين المشاركين في مشروع إعادة إطلاق حفلات أضواء المدينة، بالإضافة إلى قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن هناك تكامل وتعاون مشترك لخروج أضواء المدينة بشكل مبهر يرضي طموح الجمهور المصري والعربي، وأنه سيتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تضاهي أكبر الحفلات الفنية في العالم، وأضافت أنه من خلال المسابقة سيتم اختيار فرقة موسيقية خاصة للهيئة الوطنية للإعلام مكونة من شباب الشعراء والملحنين والموسيقين، كما سيواكب ماسبيرو التطور الفني بإطلاق حفلات جديدة خاصة للفرق الشبابية، مؤكدة على عودة ماسبيرو كسابق عهده بوابة لكل المبدعين في مصر والعالم العربي.

وفي كلمته أكد محمد عبدالسلام المستشار الإعلامي لشركة "طرادكو" على مكانة ماسبيرو وأهمية رجوعه أفضل مما كان، لأنه أساس الإعلام في مصر، موضحًا أهمية القوى الناعمة كسلاح فعال لمصر.

يُذكر أنه تم فتح باب التسجيل والاشتراك في المسابقة من خلال موقع "أضواء المدينة"، وتبدأ الاختبارات الأولى أخر شهر فبراير .

ستتم الاختبارات الأولى في الإذاعه المصرية بمحافظات مصر، وستُقام التصفية النهائية بمبنى الإذاعة المصرية بماسبيرو، سيتم اختيار 10 أصوات فائزة لمنحهم شهادة اعتماد بالغناء من الإذاعة المصرية، إلى جانب منحهم تصريح نقابة المهن الموسيقية، على أن يتم تقديمهم في حفلات أضواء المدينة مع إنتاج أغاني خاصة بهم بالتعاون مع كبار الكتاب والملحنين، ومكافآت مالية وعينية.

جدير بالذكر أن أول حفل سيشهد ظهور الفائزين، سيتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع، والتي بدأ القائمون على حفلات أضواء المدينة الاتفاق مع كبار نجوم الغناء على المشاركة في إحيائها.