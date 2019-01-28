محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة للمطرب العالمي فريدي ميركوري، كُتب عليها "أنا أوقات بتمني إني مكنتش أتولدت أصلاً"، من أغنية "QUEEN".
علقت هلا على الصورة: "آه والله يا سيد الناس، ده أنا حتى كتبتها على كتفي، فريدي كان بيقول حكم ألف رحمة ونور على روحك".
يُذكر أن فريدي ميركوري مطرب وموسيقي ومؤلف أغاني بريطاني عاش في الفترة بين 5 سبتمبر 1946 حتى لقي حتفه يوم 24 نوفمبر 1991. ويشتهر فريدي على الأخص بأدائه الصوتي لفرقة كوين أغنية"QUEEN".
كانت هذه تفاصيل خبر منى هلا: هذه الجملة لفريدي ميركوري وضعتها وشمًا على كتفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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