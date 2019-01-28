عمرو دياب يفاجئ دينا الشربيني في رمضان 2019

بدأت الفنانة دينا الشربينى، فى التحضيرات الأولية لمسلسلها الرمضانى الجديد، الذى يحمل بشكل مبدئى اسم "يوم وليلة"، وذلك بعد جلسات عمل جمعتها بالكاتبة مريم نعوم، والمخرجة كاملة أبوذكرى.
وقررت "دينا" التفرغ، خلال الفترة المقبلة، لتحضيرات الشخصية التى تلعبها ضمن أحداث العمل الذى ينتمى لعالم الإثارة، وبدأت فى قراءة الحلقات الأولى بعد أنانتهت الكاتبة مريم نعوم من ٥ حلقات من العمل، المقتبس من "فورمات إيطالى" المعروض قبل عامين.
وتحرص "دينا"على استشارة عمرو دياب، الذى يعد موسيقى تتر المسلسل، وتؤدى الفنانة دور محامية تبحث عن سر مقتل شقيقتها فى جريمة قتل غامضة، فتواجه صعوبات
وتسافر"دينا" إلى لندن، خلال يومين، لشراء ملابس واكسسوارات الشخصية، التى بلغت نفقاتها نحو مليون جنيه.
يذكر أن أنهت شبكة "mbc" تعاقدات الفنانين المشاركين فى العمل، تحت إشراف المنتج محمد مشيش، واختارت الفنانين: أحمد السعدنى، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد مالك، ومن المقرر عرض المسلسل حصريًا على قنوات الشبكة، إضافة إلى التليفزيون السعودى.
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