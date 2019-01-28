شاهد.. هبة طوجي تكشف عن موعد حفلها المقبل في مصر

كتب - أحمد أيوب:

أعلنت المطربة هبة طوجي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن موعد ومكان حفلها المقبل بمصر، والذي ستغني فيها مجموعة من أشهر أغانيها.

حيث نشرت الملطق الدعائي لحفلها في مصر لتعلن عن تفاصيله، وعلقت عليها لتوضح أنه الحفل سيقام في المول التجاري "كايرو فيستفيال"، وذلك يوم

الجمعة 15 فبراير.

وبدأت هبة طوجي الغناء تحت إشراف الموسيقي والمنتج أسامة رحباني، وتعلمت الغناء باللغات العربية والانجليزية والفرنسية معاً، وبعد أن تميزت في عالم الغناء اللبناني والعربي، اشتركت هبة في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب

الغنائية "ذا فويس" في نسخته الفرنسية، مما قادها إلى تحقيق نجاحات في جميع انحاء العالم بأدائها القوي والعذب.

قدمت المطربة اللبنانية حتى الآن 7 ألبومات غنائية بتوزيع الموسيقي أسامة رحباني، كما قدمت دوراً في واحدة من أهم المسرحيات الرحبانية وهي بعنوان "أحدب نوتردام".