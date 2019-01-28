جورج وسوف لـ الصليب الأحمر اللبناني: خلّينا دايمًا نتذكر عطاءهم

جورج وسوف كتب - أحمد أيوب: نشر الفنان جورج وسوف، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مع عدد من أفراد الصليب الأحمر اللبناني. وعلق على الصورة كاتبًا: "لإنهم ما بينسوا حدا.. خلّينا دايمًا نتذكر عطاءهم، الصليب الأحمر_اللبناني، جورج وسوف". دايمًا نتذكر عطاءهم، الصليب الأحمر_اللبناني، جورج وسوف". يُذكر أن جورج وسوف طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية "حال الجريح"، بالتزامن مع زيارته مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت. والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عادل العراقي وإخراج مايا عقيل.

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