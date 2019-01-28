شاهد.. أصغر بنات ونيس تحتفل بعيد زواجها الأول

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ريم أحمدكتب - أحمد أيوب:
أحتفلت الفنانة ريم أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعيد زواجها الأول حيث نشرت صورة من حفل زفافها على الفنان الصاعد طه خليفة
يُذكر أن الفنان الصاعد طه خليفة
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