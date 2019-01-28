شاهد.. أصغر بنات ونيس تحتفل بعيد زواجها الأول

ريم أحمد

كتب - أحمد أيوب:

أحتفلت الفنانة ريم أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعيد زواجها الأول حيث نشرت صورة من حفل زفافها على الفنان الصاعد طه خليفة

، وعلقت ريم أحمد الشهيرة بشخصية "هدى" ابنة ونيس في المسلسل الشهير "يوميات ونيس" على الصورة، بالقول: "زوجي، أول سنة".

يُذكر أن الفنان الصاعد طه خليفة

احتفل في 29 يناير 2018 بزفافه على الفنانة ريم أحمد في حضور نجوم الفن.