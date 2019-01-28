آخرهم تامر حسني .. فنانون غيروا هيئتهم من أجل أدوارهم

فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره بصورة له ظهر فيها ببنية قوية وقوام رياضي يشبه لاعبي كمال الأجسام، استعدادا لفيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج هادي الباجوري.

و لم يكن تامر أول من غيروا هيئتهم من أجل أدوار قاموا بها، فالقائمة طويلة، بين فنانة استغنت عن شعرها وفنان خلع أسنانه.

وفي هذا التقرير ترصد "الوفد" هؤلاء الفنانين:

جاء في المقدمه الفنان محمود حميدة حيث صرح في أكثر من لقاء تلفزيوني، بإنه ذهب لطبيب أسنان لیخلع أحد أسنانه في مقدمة فمه، ليقوم بدوره في فيلم "جنة الشیاطین"، ليجسد شخصیة رجل میت طول أحداث الفيلم، ما تسبب في عاھة، احتاجت إلى وقت لعلاجھا.

وانضم للقائمة إيضًا الفنان عمرو سعد، حيث صرح في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد إنه أجرى عملية جراحية في عينه، لكي يقوم بدور حديد، ومن بعدها قام

بإعادة عينه لوضعها الطبيعي.

وتخلت ياسمين رئيس عن جزء كبير من شعرها ضمن أحداث فيلم "فتاة المصنع" للمخرج الكبير محمد خان، إذ تعاقبها جدتها بذلك، هذا المشهد تم تصويره بشعر ياسمين نفسه، وأعلنت ياسمين رئيس، بعدها، أنها عانت لفترة بعد الفيلم من وجود فراغات في شعرها.

وخلال فيلم "إبراهيم الأبيض" ظهر الفنان أحمد السقا بجسم زائد ليناسب طبيعته كـ"ديلر وبطلجي"، وهو ما ظهر جليا ضمن أحداث الفيلم.

خلال تأديته لدوره في مسلسل "الأكلانس" أطال الفنان أحمد رزق شعره، وظهر أنحف، ليؤدي دور وزير متسلق، في فترة حكم الإخوان لمصر، كما أنه قام بحلق شعره كاملا في مسلسل "الأخوة الأعداء".

و أدى الفنان حمادة هلال تمرينات شاقة في إحدى صالات اللياقة البدنية من أجل الحصول على دوره

في فيلم "حلم العمر" الذي لعب فيه دور المصارع "أحمد مانو"، الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال الفنان خالد الصاوي، في تصريحات صحفية، إنه رفض ارتداء باروكة في فيلم الضيف، الذي يظهر فيه بشخصية كاتب أصلع في مقدمة رأسه، وقام بحلاقة شعره لتبدو المشاهد طبيعية.

و حلقت الفنانة الشابة نورين كريم شعرها بالكامل لتؤدي دورها في مسلسل "طاقة نور"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، للنجم هاني سلامة، وأكدت نورين، في نصريحات صحفية، أنها لم تقم بتلك الخطوة في سبيل أموال إضافية، لأنها لم تتقاضى سوى أجرها المتفق عليه عند توقيع العقود.

و فاجئ الفنان الكبير شريف منير جمهوره بلوك مختلف تماما حيث زاد وزنه وصبغ شعره باللون الأصفر وأطلق لحيته للقيام بدوره في فيلم "شورت وفانلة وكاب" عام 2000، مع الفنان أحمد السقا، إذ جسد دور مدرب غطس في مدينة شرم الشيخ.

وقامت الفنانة هبة عبد الغني بقص شعرها من أجل دورها في مسلسل "سقوط حر"، الذي عُرض في رمضان 2016، ولعبت بطولته النجمة نيللي كريم، وقالت إنها لم تتخوف من هذه الخطوة خاصة أن قصها لشعرها يخدم الدور دراميا.