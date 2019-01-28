بالفيديو.. أكرم حسني يكشف تفاصيل شخصية "أبو شنب" بعد نجاحها

أكرم حسني

كتب - أحمد أيوب:

كشف الفنان أكرم حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن شخصية "أبو شنب" بطلة الحملة الإعلانية "2 كفاية" التي ترعاها وزارة التضامن.

وأضاف:" أن الإعلان الذي تم طرحه مبدئيا لحملة تتواصل بغرض تصحيح المفاهيم المغلوطة عن كثرة الإنجاب".

وأكد أن الحملة الإعلانية متفقة مع رأيه الشخصي، مشيرًا إلى

اتفاق تم بينه وزوجته على الاكتفاء على إنجاب ولد وبنت فقط.

يُذكر أن وزارة التضامن أطلقت عبر وسائل الإعلام المختلفة حملة إعلانية بعنوان "أبو شنب- 2 كفاية" بطولة أكرم حسني، حققت رواجًا كبيرًا منذ طرحها.