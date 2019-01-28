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كشف الفنان أكرم حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن شخصية "أبو شنب" بطلة الحملة الإعلانية "2 كفاية" التي ترعاها وزارة التضامن.
وأضاف:" أن الإعلان الذي تم طرحه مبدئيا لحملة تتواصل بغرض تصحيح المفاهيم المغلوطة عن كثرة الإنجاب".
وأكد أن الحملة الإعلانية متفقة مع رأيه الشخصي، مشيرًا إلى
يُذكر أن وزارة التضامن أطلقت عبر وسائل الإعلام المختلفة حملة إعلانية بعنوان "أبو شنب- 2 كفاية" بطولة أكرم حسني، حققت رواجًا كبيرًا منذ طرحها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أكرم حسني يكشف تفاصيل شخصية "أبو شنب" بعد نجاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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