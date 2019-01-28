شاهد.. تعليق مريم أوزرلي على تصرف ابنتها الصغيرة

نشرت الفنانة مريم اوزرلى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها برفقة ابنتها، وظهرت خلال الصورة وهى نائمة وقدم ابنتها الصغيرة فى وجهها.. وعلقت مريم وكتبت: "صغيرتي هذا الطبيعى " .
يذكر أن برنامج الإعلامية إسعاديونس، "صاحبة السعادة" تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد استضافتها الفنانة التركية مريم أوزرلي، صاحبة دور "السلطانة هويام" في مسلسل حريم السلطان.
وحقق أحد المقاطع الخاصة بالحلقة عبر يوتيوب ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، في يوم واحد فقط؛ وهو ما أهله لاحتلال المركز 7 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر، والتي تضم 50 فيديو.
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