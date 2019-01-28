شاهد.. خالد النبوي يتألق في أحدث ظهور له

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان خالد النبوى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" ، صورة جديدة له، وظهر فى الصور وهو يرتدى آيس كاب على راسه وملابس ثقيلة ومن خلفه البحر.

يذكر أن الفنان خالد النبوى انتهى

من تصوير دوره فى فيلم يوم مصرى.. كما تعاقد على المشاركة فى بطولة المسلسل التاريخى "ممالك النار"، الذى سيقوم بإخراجه البريطاني بيتر ويبر.

ويشارك فى بطولة العمل من بطولة كل من محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي.

وتدور أحداث العمل حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر.