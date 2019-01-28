نشر الفنان خالد النبوى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" ، صورة جديدة له، وظهر فى الصور وهو يرتدى آيس كاب على راسه وملابس ثقيلة ومن خلفه البحر.
يذكر أن الفنان خالد النبوى انتهىمن تصوير دوره فى فيلم يوم مصرى.. كما تعاقد على المشاركة فى بطولة المسلسل التاريخى "ممالك النار"، الذى سيقوم بإخراجه البريطاني بيتر ويبر.
ويشارك فى بطولة العمل من بطولة كل من محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي.
وتدور أحداث العمل حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خالد النبوي يتألق في أحدث ظهور له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.