شاهد.. حماقي يحتل المركز الأول على يوتيوب بـ م البداية

حماقي كتب - أحمد أيوب: احتل الفنان محمد حماقي، المركز الأول بقائمة الأكثر استماعا عبر "يوتيوب" بأغنية "م البداية"، والتي تعد ضمن ألبومه الغنائي الجديد "كل يوم من ده"، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال الجديد "كل يوم من ده"، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلاليومين من طرحها. يذكر أن "م البداية" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي ومكساج نادر حمدي، وجيتار مصطفى أصلان، والألبوم من إنتاج نجوم ريكوردز 2019.

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