أبو العروسة يواصل تصدر الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

يواصل الموسم الثانى من مسلسل "أبو العروسة"، تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

حيث وصلت نسبة مشاهدة الحلقة الـ79 إلى ما يقرب من مليوني ونصف، لتحتل

المركز الثانى من بين 50 فيديو ضمن قائمة الأعلى مشاهدة ، ليواصل بذلك تصدره لليوتيوب منذ طرح أولى حلقاته.

يذكر أن الموسم الثانى من مسلسل أبو العروسة بطولة سوسن بدر وسيد رجب ورانيا فريد شوقى ونرمين الفقى ومدحت صالح ومحمد عادل وصفاء الطوخى وأحمد صيام، وقد احتلت الحلقة الأولى منه المركز الأول عبر الموقع ذاته فور عرضها.