ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية إيحاءات جنسية وعري .. فنان عربي يثير الجدل بفيديو كليب دينا الشربيني تبحث عن قاتل شقيقتها خاص الفن- هشام حداد يردّ على هجوم جاد بو كرم عليه.. فهل وقع الخلاف؟ خاص الفن- هذا موقف عباس النوري النهائي من باب الحارة يسرا للفن : لهذا السبب لم اشارك في مسرحية "3 ايام في الساحل" مع محمد هنيدي شذى حسون تكسر الصحون والسبب؟- بالفيديو الجمهور خائف على الأمير هاري من ميغان ماركل! المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن: إيحاءات جنسية وعري في كليب فنان عربي.. ودينا الشربيني تبحث عن قاتل شقيقتهاإلى هشام حداد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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