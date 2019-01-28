إلى هشام حداد وجاد بو كرم "ليس من الضروري أن تخلقا كذبة كبيرة من أجل الرايتنغ"

ميرنا وليد - بيروت - الدكتور ​جمال فياض​ على حقّ، قصة انفصال جاد بو كرم و​هشام حداد​ "كذبة كبيرة"، من يقرأ أن هذا الثنائي إنفصل في برنامج "لهون وبس" ويستمع الى تسريب التسجيل الصوتي لجاد بو كرم والذي يكشف فيه بأنه يطمح في أخذ دور هشام حداد في البرنامج، يدرك أنها مزحة لا بل "كذبة كبيرة" لن يصدقها سوى هشام حداد وفريق إعداده.

في التسجيل الصوتي الذي تسرّب بصوت جاد يقول إنه يستطيع أن يحلّ مكان هشام حداد بسهولة والأمر ليس صعباً عليه. في جميع الأحوال هذه الخطوة ليست جيدة بحق "أبو الجيك" إن كان يقصد ذلك حقا، بعد أن نال فرصة الظهور على ​شاشة LBCI​، أن يطمح لأخذ مكان المقدّم الأساسي في البرنامج، وهذه نقطة سوداء في مسيرته.

أما إن كانت هذه القصة كذباً ونفاقاً على المشاهد ودعاية من أجل الرايتنغ، خصوصاً أن جاد لايزال يتمشى في أروقة المؤسسة اللبنانية للإرسال، فنرى أن برنامج "لهون وبس" لا يحتاج لمثل هذه الدعاية، وهذه إهانة للبرنامج ولجاد ولهشام كون أحد فريق عمله يرى بأنه يستطيع الحلول مكانه.

ونحن عندما سمعنا الرسالة الصوتية التي وصلتنا، تواصلنا مع هشام، وقال انهم يعملون على حل الخلاف، ولكنه عاد وعلق على موقع التواصل الإجتماعي :"إتق شر من أحسنت إليه"، وعلق منتج البرنامج فراس حاطوم "بدنا نكمل باللي بقيو"، ونحن تأكدنا من أن الموضوع هو مجرد كذبة عندما علق الزميلان جمال فياض و​فاطمة داوود​ بأن الأمر كذلك، ونتمنى أن يكمل هشام وجاد العمل معاً وهما يصوران اليوم حلقة جديدة من البرنامج، وهما يعملان سوياً في المسرح، ولكن كلمة حق تقال إننا لاحظنا أنه تم تقليص مساحة جاد في البرنامج، ونتمنى أن يكبر دوره مجدداً لأن حضوره مميز وبشهادة المشاهدين والضيوف وخصوصاً النجمة ​هيفا وهبي​.