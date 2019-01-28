"النيون" أو الـ Flashy Colors تعود من جديد ولـ هيفا وهبي وناصيف زيتون حصة مميزة بين المشاهير

ميرنا وليد - بيروت - تتجه موضة الموسم نحو الألوان الفلاشي Flashy Colors أو النيون Neon.

فقد ظهرت ألوان النيون بقوة مرة أخرى بدرجاتها المتعددة، فبعد ظهور الألوان الهادئة والباستيل نجد أن ألوان النيون عادت مرة أخرى على منصات عروض الأزياء لصيف وربيع 2019.

وهذا ما لاحظناه منذ بداية هذه السنة عند العديد من المشاهير الذين أصبحوا يعتمدونها بإطلالاتهم الكاجوال أو تلك الكلاسيكية، لتصبح محط اهتمام الكثيرين.

من بين تلك الشخصيات الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ التي خطفت الأنفاس بإطلالتها أثناء تواجدها في أسبوع الموضة بباريس، حيث ارتدت فستانا باللون الأصفر الـ "نيون" ونال إعجاب العديد من محبيها.

اختيار وهبي كان موفقا لدرجة أظهر ذكاءها باختيار الإطلالة، فصالة العرض التي كانت متواجدة فيها كانت مظلمة مع القليل من الأضواء البنفسجية، لتطل وهبي بفستانها ذات اللون الفلاشي.

من بين الفنانات الخليجيات شاهدنا الفنانة ​هند البحرينية​ التي اعتمدت ألوان النيون بشكل لافت، من خلال ارتداء جامبسوت تضمّن أكثر من لون فلاشي.

ولا يمكن إنكار أن ​الملكة إليزابيث​ الثانية تحرص دائما على اعتماد تلك الألوان الفاقعة، والتي تحولت إلى موضة هذا العام.

ويعود سبب ذلك ليس حبا بالموضة وإنما لأنَّ الملكة تحتاج أن تكون بارزة بين الناس حتى يتمكن الجميع من ملاحظتها، كي تكون مميزة ويستطيع الناس أن يقولوا: "لقد رأيتُ الملكة".

هذه الموضة لم تقتصر على السيدات، فكان للفنان ​ناصيف زيتون​حصة خاصة، والذي يعتبر من أكثر الفنانين الذين يمتلكون ذوقا رفيعا باختيار إطلالاتهم.

مؤخرا نشر ناصيف على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها مرتديا حذاء من الأصفر الـ "نيون" واللون عينه تداخل في الجاكيت.