طوني ورد يطلق مجموعته الجديدة ANATOMY OF A WING

ميرنا وليد - بيروت - أطلق المصمم ​طوني ورد​ مجموعة الكوتور لموسم ربيع/صيف ٢٠١٩ ، ضمن أسبوع الموضة في باريس، في الـ21من كانون الثاني خلال عرض أقيم في L’École De Médecine.

مستوحاة من تكوين اليعسوب Dragonfly وسلوكه،انسابت الفساتين بخفة ورشاقة على المنصة.

اتبعت الأجنحة والهياكل الضخمة نبضًا معينًا، فقد تُرجمت بالأشكال الهندسيّة للأجنحة التي تجسدت بنمط المطرزات والأعمال اليدوية الثلاثية الأبعاد.

لقد استغرقت الفساتين ساعات عمل طويلة لتظهر السلوك المميز لليعسوب Dragonfly، في تدفقه الإبداعي.

عدد كبير من الزبائن والأصحاب ومن أهل الصحافة من جميع أقطار العالم لبّوا بشغف الدعوة خصيصًا لحضور العرض. في الصف الأمامي، شارك عدد كبير من المشاهير لاكتشاف المجموعة الجديدة من بينهم فايمالاما تشافيز، مليكة مينار، بيل سيلفا، إريكا سانتوس، آليا شرجوي، ليليانا نوفا ،كارولين ليستنغ، بابارا تومي.