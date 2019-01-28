ديفيد بيكهام ينقذ زوجته فيكتوريا من أزمتها المالية

ديفيد بيكهام

كتب - إسراء حسين

تحدثت فيكتوريا بيكهام عن مرور علامة للملابس الفاخرة بأزمات مالية التى جعلتها تخسر الكثير من الأموال إضافة إلى تسريحها لعدد من الموظفين.

و أن زوج فيكتوريا لاعب كرة

القدم الإنكليزي ​ديفيد بيكهام​ كان له في السنوات الأخيرة دور مهم في إنقاذ زوجته حيث ضخ مبلغ 23 مليونجنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الماضية من أجل الحفاظ على نشاطها التجاري.

الجدير ذكره أن بيكهام ساهم بـ 85 مليون جنيه إسترليني في عام 2016، إلا أن الخسائر وصلت إلى 102 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.