ديفيد بيكهام ينقذ زوجته فيكتوريا من أزمتها المالية

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تحدثت فيكتوريا بيكهام عن مرور علامة للملابس الفاخرة بأزمات مالية التى جعلتها تخسر الكثير من الأموال إضافة إلى تسريحها لعدد من الموظفين.
و أن زوج فيكتوريا لاعب كرةالقدم الإنكليزي ديفيد بيكهام كان له في السنوات الأخيرة دور مهم في إنقاذ زوجته حيث ضخ مبلغ 23 مليون
الجدير ذكره أن بيكهام ساهم بـ 85 مليون جنيه إسترليني في عام 2016، إلا أن الخسائر وصلت إلى 102 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.
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