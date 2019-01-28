لأول مرة يتحدث عن خطيبته سارة

كاظم الساهر

كتب - إسراء حسين

الفنان ​كاظم الساهر​ يتحدث عن علاقته بخطيبته سارة، كاشفا أنه لم يحدد موعد زفافهما بعد، و أنه سيقول للجمهور في حال حدوث هذا الأمر.

وهذا الحديث أفصح به فى برنامج "بي بي سي تراندينغ" على شاشة قناة BBC.

وكشف كاظم أن مشكلته الرئيسية هي أن قلبه ضعيف، وفي

حال عدم وجود الحب في حياته، يعيشه في مخيلته معتبرا أن هذا الأمر ضروري لعمله الفني.

كما أن كاظم الساهر تخلّى عن مقعده في لجنة تحكيم برنامج المواهب "​ذا فويس​".