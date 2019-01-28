شاهد.. ولاء الشريف من كواليس مسلسل أبو العروسة

ولاء الشريف

كتبت - إيمان العوضي :

شاركت الفنانة ولاء الشريف، متابعيها بصورة من كواليس مسلسل "أبو العروسة"، برفقة بعض أفراد فريق العمل، ملتفين حول طاولة سبوع المولودة الصغيرة، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"انستجرام".وعلقت ولاء علي الصورة فقالت: "عائلة عبد الحميد منصور جاد الله.. سبوع كارما.. ابو العروسة"، وحازت الصورة علي إعجاب جمهورها الذين أظهروا حماسهم لمشاهدةباقي أحداث الجزء الثاني من المسلسل.يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" بطولة سوسن بدر، سيد رجب، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، صفاء الطوخى، أحمد صيام، تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.