نادين مرجان تفتتح الموسم السابع لمهرجان إبداع الشباب والرياضة

الفنانه نادين مرجان

كتب - إسراء حسين

تفتتح الفنانه المصرية نادين مرجان بطلة اوركسترا الشباب و الرياضة مهرجان ابداع بالموسم السابع فى المجالات الادبية والعلمية والفنية اليوم على مسرح وزاره الشباب و الرياضه تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، بمشاركه 145 جامعه

حكومية.

ومعهد عالى وأكاديميات من كل محافظات مصر كما انضم فى هذه المسابقه 6500 متسابق يتنافسون على 4,5 مليون جنيه جوائز .

مهرجان إبداع 7 يقام برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتوره أمل جمال

سليمان، وكيل وزارة الإدارة المركزيه للبرامج الثقافية.

جدير باتلذكر أن مرجان بطله إبداع 6 و 7 لعام 2018 ،2019 وتفتتح الحفل بأغنيه "تقدر تكون" بقياده الدكتور محمد حسنانين والدكتورة ريهام وبمشاركة مطربة اوركسترا وزارة وزاره الشباب "نادين مورجان" واغنيه "تقدر_تكون" كلمات المخرج "عمرو قابيل" الحان الدكتور "هانى عبد الناصر " وتوزيع عازف الكيبورد بالاوركسترا " احمد علاء " .