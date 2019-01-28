نادين مرجان تفتتح الموسم السابع لمهرجان إبداع الشباب والرياضة

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تفتتح الفنانه المصرية نادين مرجان بطلة اوركسترا الشباب و الرياضة مهرجان ابداع بالموسم السابع فى المجالات الادبية والعلمية والفنية اليوم على مسرح وزاره الشباب و الرياضه تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، بمشاركه 145 جامعهحكومية.
ومعهد عالى وأكاديميات من كل محافظات مصر كما انضم فى هذه المسابقه 6500 متسابق يتنافسون على 4,5 مليون جنيه جوائز .
مهرجان إبداع 7 يقام برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتوره أمل جمال
جدير باتلذكر أن مرجان بطله إبداع 6 و 7 لعام 2018 ،2019 وتفتتح الحفل بأغنيه "تقدر تكون" بقياده الدكتور محمد حسنانين والدكتورة ريهام وبمشاركة مطربة اوركسترا وزارة وزاره الشباب "نادين مورجان" واغنيه "تقدر_تكون" كلمات المخرج "عمرو قابيل" الحان الدكتور "هانى عبد الناصر " وتوزيع عازف الكيبورد بالاوركسترا " احمد علاء " .
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