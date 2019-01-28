الليلة.. فريق سوا يعرض مسرحية حكاويهم بساقية الصاوي

فريق سوا

كتبت - إيمان العوضي :

تستضيف ساقية الصاوي الليلة فريق سوا المسرحي، لعرض مسرحية "حكاويهم"، بقاعة الحكمة وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يشار إلي أن العرض بطولة اياد رامي، عبد الرحمن عمر، مدحت

هشام، بدر، عز، حبيبه الجندي، احمد ابراهيم، يسرا محسن، ساهر، بيجاد، زياد، اسامه سعيد، احمد زكريا، وليد عرفه، عمرو حداد، محمد الحلواني،موسيقى محمد الخلفاوي، تأليف عمرو حداد، و اخراج محمد الحلواني.جدير بالذكر أن مسرحية "حكاويهم"، تدور في إطار اجتماعي وتتناول الحكايات المختلفة داخل البيوت المغلقة بمشاكلهم وأحلامهم وطموحاتهم بعضها مررنا به وبعضها لم نمر به لكن تتشابه مع أخرين.