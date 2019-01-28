الليلة.. فريق سوا يعرض مسرحية حكاويهم بساقية الصاوي

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فريق سواكتبت - إيمان العوضي :
تستضيف ساقية الصاوي الليلة فريق سوا المسرحي، لعرض مسرحية "حكاويهم"، بقاعة الحكمة وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
يشار إلي أن العرض بطولة اياد رامي، عبد الرحمن عمر، مدحت
جدير بالذكر أن مسرحية "حكاويهم"، تدور في إطار اجتماعي وتتناول الحكايات المختلفة داخل البيوت المغلقة بمشاكلهم وأحلامهم وطموحاتهم بعضها مررنا به وبعضها لم نمر به لكن تتشابه مع أخرين.
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