بالصور.. ريكي مارتن وليدي جاجا يخطفان الأنظار في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة

ليدي جاجا وريكي مارتن

كتبت - إيمان العوضي :

خطف النجم العالمي ريكي مارتن وليدي جاجا الأنظار خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في دورته الـ25، الذي أقيمت فعالياته أمس الأحد بمدينة لوس أنجلوس.



تألق مارتن وليدي جاجا في

الحفل بإطلالة مميزة ومتناغمة علي الريد كاربت، والتقطت عدسات المصورين الكثير من الصور المميزة للثنائي ظهرا فيها بخفة ظل ومرح كبير.جدير بالذكر انه توافد بالأمس الكثير من نجوم ونجمات الفن من حول العالم، لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، وعلى رأسهم الممثلة ورئيسة الحفل، جابرييل كارتيريس، والتي حرصت على التواجد بالسجادة الحمراء واستقبال النجوم بنفسها.