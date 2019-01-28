ممثل شهير شقيق سوزان نجم الدين خمنوا من هو وتعرفوا عليه.. شاهدوا هل يشبهها!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 05:51 مساءً -

لربما الكثير من الجمهور لا يعلم هوية شقيق الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ الذي يعمل أيضاً في التمثيل،.

إنه الممثل السوري ​المنتصر نجم الدين​ الذي دخل عالم الفن بأول تجربة درامية لها من خلال مسلسل “علاقات خاصة” عام 2015.



إلا أن شهرته كانت في ظهوره في مسلسل “سمرا” عام 2016 مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان المصري أحمد فهمي.

كما أطل في رمضان الماضي بمسلسل “طريق” أمام نجيم والممثل السوري عابد فهد، ويشارك اليوم في مسلسل “ما فيي” مع الممثلين فاليري أبو شقرا ومعتصم النهار.







