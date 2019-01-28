بعد فيديو استغاثتها.. مي العيدان تفتح النار على بدرية أحمد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد جمهورها مؤخرا بمقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن مرورها بأزمة مالية شديدة.

بدرية انهارت باكية خلال الفيديو، حيث قالت إنها تعاني من أزمة مالية شديدة، وأنه قد وصل بها الأمر أنها أصبحت مهددة بالتشرد والطرد من منزلها بسبب تكاثر الديون عليها، مؤكدة أن هناك قضايا رفعت ضدها بسبب ديونها، وأنها أصبحت لا تملك شيئاً، وأنها باتت تتنقل باستخدام سيارات الأجرة بعدما اضطرت إلى بيع سيارتها.

الإعلامية الكويتية مي العيدان فتحت النار على بدرية بسبب هذا الفيديو، حيث قالت: “فيديوهات بدرية تُسيء لدولة الإمارات، ومن المعروف أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في منزل إيجار منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله”.

وأضافت: “بدرية كانت متزوجة من رجل إماراتي وتمتلك منزلًا فأين ذهب؟، تنفق أموالها على أشياء أخرى وهي كانت تعاني من تراكم الديون عليها أيضًا خلال تواجدها في الكويت”.

وأكّدت أن بعض النجوم مثل بدرية أحمد يعانون من سوء التخطيط لحياتهم ويتخيّلون أنهم سيظلون نجوما ويعملون حتى آخر يوم بحياتهم، وينسون أن هناك سن تقاعد بكل دول العالم.

الإعلامية الكويتية أبدت تعجبها من استئجار بدرية لمنزل ضخم من طابقين لا تستطيع دفع ثمن إيجاره، في حين أنها تعيش وحدها مع نجليها بينما يمكن أن تعيش بشقّة صغيرة.

يذكر أنه بعد الضجة التي أحدثها هذا الفيديو، نشرت بدرية أحمد فيديو آخر، وجهت خلاله رسالة لمن أسمتهم الشامتين، حيث قالت: “كفاية الألم اللي أنا فيه.. الموضوع أكبر من الإيجار والديون.. الموضوع كله عيالي”.

وأضافت: “جزاكم الله خير لا تمنشنون لي.. اللي يتشمت ويتكلم عني بسوء الموضوع أكبر وايد.. مستقبل عيالي.. لأن الحالة اللي أنا فيها الحين ما أتحمل”.