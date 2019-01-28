بعد إعلانه سرقة شقته.. شقيق سعد الصغير يكذّبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سعد الصغير عن قيام عدد من اللصوص بسرقة 3 شقق يملكها بمنطقة شبرا الخيمة، وكان يضع داخلها كل أمواله التي يحصل عليها من الحفلات والأعمال الفنية.

وكانت المفاجأة قيام شقيق سعد الصغير، ناجي محمود حنفي، بتكذيب شقيقه الفنان، حيث أكد أن الشقة ملك له وليست ملك لسعد الصغير، مشددا على أن شقيقه لم يأت إلى شبرا الخيمة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدته، وما تم سرقته هو عبارة عن ثلاث شاشات تليفزيون وجهازيْ لاب توب وأطقم ألومنيوم وطاولة سفرة.

شقيق سعد الصغير حرر محضراً في قسم الشرطة، أكد فيه أنه فوجئ بسرقة محتويات شقته الكائنة بشارع 24 العهد الجديد بالمنشية الجديدة، وذلك عقب عودته من محافظة بنى سويف.

ورفض اتهام شخصا بعينه، حيث قال: “لا يمكن أن أتهم أحداً ظلما، وحررت محضراً برقم 1 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتجري الآن التحقيقات حول الحادث وتعقب الجناة لضبطهم”.

وكان سعد الصغير قد أكد أن عدد من اللصوص قاموا بسرقة 3 شقق يملكها بمنطقة شبرا الخيمة، وكان يضع داخلها كل أمواله التي يحصل عليها من الحفلات والأعمال الفنية.

وذكر في البلاغ الذي تقدم به، أنه تم سرقة ساعات من الألماظ ومجوهرات وجهاز ابنته، لافتا أنّ السرقة تمت أثناء وجوده خارج مصر في جولة غنائية، وأنّ زوجته هي من اكتشفت الكارثة، عندما عادت من فيلته في مدينة السادس من أكتوبر إلى منزله القديم في حي شبرا الخيمة لتجدها مبعثرة تماما.

الفنان الشعبي ذكر أنه لم يكن يضع أمواله في البنوك وكان يطمئن عندما يضعها داخل خزينته بالمنزل، كما كشف أن مجوهرات أسرته تم سرقتها، و6 شاشات تليفزيون.

سعد طلب المساعدة من أهالي المنطقة لمعرفة هوية اللصوص، ومحاولة الوصول لخيوط من أجل القبض عليهم، كما قام بتركيب كاميرات في جميع أركان المنزل، وداخل الشارع أيضًا، خوفًا من تكرار السرقة مرة أخرى.