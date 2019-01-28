افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

افتتح مدير التصوير محمود عبدالسميع، رئيس جمعية الفيلم، فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار نجو سينما مصرية مصرية.

وشهد الحفل حضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج السينمائي هاني لاشين، وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، وخيرية البشلاوي، وماجدة خير الله، والناقدة الموسيقية رانيا يحي، والمخرج شريف مندور، ود.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، والمنتج الفني فاروق عبدالخالق، ومدير التصوير السينمائي د.محسن أحمد، ود. محمود محسن مهندس الديكور، والمخرجة هالة خليل، ود. وليد سيف الناقد السينمائي حيث تم تقديمهم علي المسرح.

كما تم تكريم منتجي الأفلام الثمانية التي تم اختيارها من خلال استفتاء الجمعية من بين 36 فيلما عرضت طوال العام الماضي لتتنافس علي جوائز الجمعية حيث تسلم المنتج أمين حسين شهادة فيلم “يوم الدين” بالنيابة عن المنتج محمد حفظي، بينما تسلم المنتج ياسر شفيعي شهادات تقدير فيلمي “طلق صناعي” و”تراب الماس”، بينما تسلم المنتج محمد السبكي شهادة تقدير فيلم “حرب كرموز”، وأخيرا تسلم المنتج ومدير التصوير عبدالسلام موسى شهادة التقدير الخاصة بفيلم “زهرة الصبار”.

وبعد تسليم الشهادات تم عرض أول أفلام المهرجان ” طلق صناعي” بحضور صناع الفيلم المخرج خالد دياب والسيناريست محمد دياب وشيرين دياب والفنان مصطفي خاطر حيث تقام ندوة معهم لمناقشة الفيلم ويدير الندوة الناقد رامي المتولي.

وتشهد الدورة الـ45 تجديدا عن الدورات السابقة حيث تم إنشاء صفحة للجمعية علي موقع التواصل الاجتماعي علي الفيسبوك، كما تم عرض برومو للمهرجان يضم الافلام التي يتم عرضها في بداية مراسم الافتتاح وهو لاول مرة في تاريخ المهرجان وقام بتنفيذه المخرج عبدالرحمن نصر وجرافيك انجي محمود، كما تم استحداث تكريمات جديدة للرواد إذ سيتم تكريم المخرج كمال سليم رائد الواقعية في السينما المصرية ، والممثل القدير شفيق نور الدين، وكاتب السيناريو يوسف جوهر، كما سيتم تكريم الفنانة ليلى علوي ، ويحيى الفخراني، والمخرج جلال الشرقاوى بصفته اول من أعد رسالة فى تاريخ السينما المصرية و العربية، وكاتب السيناريو فاروق صبري، ومهندس الديكور محمود محسن، والناقد السينمائى أمير العمرى ، وأول مصورة سينمائية مدير التصوير نانسى عبد الفتاح وذلك يوم السبت 9 فبراير مع توزيع الجوائز فى حفل ختام المهرجان.