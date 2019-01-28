بعد 17 عاما.. يحيى الفخرانى يعود لـ«الملك لير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري الكبير يحيى الفخرانى، لبدء بروفات عرض مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم “الملك لير” على خشبة المسرح، الأسبوع القادم، وذلك بعد القيام بعدد من بروفات الترابيزة خلال الأسابيع الماضية، فى مكتب المخرج مجدى الهوارى فى الدقى بصحبة الفنانين المشاركين فى بطولة العرض.

ويأتي هذا في الوقت الذي لم يتم تحديد موعد نهائى فيه، لبدء عرضها للجمهور حتى الآن، والعرض بطولة يحيى الفخرانى، ورانيا فريد شوقى التى تجسد شخصية الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبد الغفور فى دور الابنة الوسطى، ونهى عابدين الابنة الصغرى، إضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.

والجدير بالذكر أن الفنان يحيى الفخرانى، قد قدم “الملك لير” على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وتحديدًا عام 2011، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريا كبيرا.