منة جلال تبدأ تصوير «الهجام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية الشابة منة جلال، تصوير أولى مشاهدها بفيلم “الهجام”، مساء يوم الأحد 27 يناير، وذلك بإحدى مناطق القاهرة، حيث جمعت المشاهد بينها وبين بطل العمل الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود.

ويشارك في بطولة “الهجام” أحمد عبدالله محمود، نهى عابدين، عمر الشناوي، وائل عبدالعزيز، محمود فارس، منة جلال، دعاء رجب، محسن منصور، إنتاج أحمد السرساوي، إخراج مرقس عادل.

وكانت أحر أعمال منة فيلم “اللعبة الأخيرة”، والذي يعد أول فيلم قصير يعرض على موقع يوتيوب ويستعرض الفيلم فكرة الخيانة الزوجية بشكل مختلف، ومن المقرر أن تقوم الشركة المنتجة للفيلم بعرضه في أكثر من مهرجان، كما أن العمل من تأليف وإخراج محمد الصواف، وصمم الرقصات أحمد برعي، ومدير تصوير مصطفى شومان، ماكياج تامر دهب، ومدير إنتاج سماح خلة.

وعلى جانب أحر، شاركت منة جلال جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، برفقة والدتها، وعلقت قائلة: «أنا وست الحبايب»، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمال والدتها الفنانة المعتزلة، بينما لاحظ الشبه الكبير بينهما.

والدة منة سعيدة جلال من مواليد عام 1948، هي راقصة وممثلة بدأت العمل في الفن عام 1966، وكان من أهم أعمالها: «حارة السقايين ونهر الخوف، العاطفة والجسد، درب العوالم».