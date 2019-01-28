بعد عودتها للفن.. حلا شيحة ترفض أول بطولة أمام محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن أعلن الفنان المصري محمد رمضان أن الفنانة حلا شيحة ستكون بطلة مسلسله القادم، الذي يحمل اسم “زلزال”، ومقرر عرضه في شهر رمضان القادم، قررت الأخيرة الاعتذار.

وعن سبب اعتذارها عن مسلسل محمد رمضان، قالت حلا إنها تريد أن يكون أول عمل لها بعد العودة، عملا سينمائياً وليس تليفزيونياً.

الفنانة المصرية نفت وجود أى خلافات مع محمد رمضان، حيث أنها تراه فناناً واعياً وقريباً من الجمهور، كما أكدت أن عبدالرحيم كمال مؤلف كبير وله أعمال مميّزة، لكنها ترغب فى العودة من خلال السينما.

وأضافت: “لم أحدّد العمل مع مخرجين معينين، لأن الساحة الفنية فيها عدد كبير من المخرجين الكبار، لكن ما يشغلنى فقط هو السيناريو وفريق العمل، لذا أفضل الابتعاد عن الدراما فى الوقت الحالى والتركيز فى السينما، لأنها تبرز مشاعر أقوى فى وقت أقل”.

وعن الشروط التى وضعتها للموافقة على أي عمل، قالت: “لن أقبل أى أعمال فنية إلا فى حالة وجود سيناريو جيد، لذلك قررت ألا أتعجل فى الموافقة على أى عمل، خاصة أن الجمهور ينتظرنى”، لافتة إلى أنها وضعت ضمن خطتها فى الفترة المقبلة الاطلاع على روايات وثقافات جديدة، لأن الجمهور يحتاج ذلك أكثر من مشاهدة التليفزيون والسينما.

ومن ناحية أخرى، أكدت أنها تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر شديد، مشددة على أنه لا توجد لديها أى صفحات على مواقع التواصل سوى واحدة رسمية على «إنستجرام»، وتم تفعيلها، وأنها تحاول إغلاق أى صفحات أخرى وهمية.

وكان محمد رمضان قد أكد منذ فترة على انضمام حلا إلى المسلسل، وعلق على الأمر وكتب: «ممثلة عظيمة وإضافة لأي مشروع فني، انتظروا زلزال رمضان 2019 ثقة في الله نجاح».

يُذكر أن حلا شيحة اعتزلت التمثيل منذ عام 2007، وأعلنت بعد ذلك ارتدائها الحجاب، ثم تبعته بارتداء النقاب، وتزوجت من كندي مسلم، ولكنها أثارت ضجة بعد 12 عام من العزلة لتقرر العودة للفن وخلع الحجاب.