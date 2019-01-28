نجلاء بدر تواصل إثارة الجدل بصورة جديدة جريئة مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر صورة جديدة لها مع زوجها عبر حسابها الخاص عبر موقع «فيس بوك».

الصورة سببت حالة من الجدل بين جمهور نجلاء، حيث ظهرت فيها الفنانة وهي على الشاطئ بين أحضان زوجها عاري الصدر، بينما هي الأخرى كانت عارية الكتفين.

بعض جمهور الفنانة الشابة انتقدها بسبب نشر هذه الصورة التي اعتبرها جريئة، رغم أن الفنانة تظهر برفقة زوجها، بينما سأل البعض عن تاريخ الصورة وخاصة أننا في فصل الشتاء.

نجلاء بدر تزوجت من محمد عفيفي عام 2016 في شهر رمضان، وسط حضور عدد من الفنانين، وظهرت معه خلال مهرجان الجونة في دورته الأخيرة وتبادلا القبلات على السجادة الحمراء.

الفنانة المصرية واجهت مؤخرا شائعات عن حملها، ولكن نفتها من خلال ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان يحتضن قوامها الرشيق.

شائعة الحمل طاردت نجلاء بعدما اعتذرت عن مسلسل «البيت الأبيض»، للفنان خالد النبوي وقالت إن الاعتذار لسبب شخصي.

يُذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر كان مسلسل «أمر واقع»، والذي تم عرضه في شهر رمضان مع كريم فهمي وريم مصطفى.