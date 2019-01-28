ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مرت سنوات على وفاة الفنان المصري عامر منيب، والذي سبب رحيله صدمة لكل محبيه في الوطن العربي ولأصدقائه بالوسط الفني.

خبر وفاة عامر على أسرته كان صادما جدا، وهذا ما رآه الجمهور من خلال صور العزاء، والتي ظهرت فيها بناته وهن في حالة انهيار شديدة.

الابنة الكبرى للفنان الراحل عامر منيب «مريم»، نشرت لها مجموعة صور عبر حسابها الخاص على «أنستجرام»، وأصبحت الفتاة في سن الشباب، وتمتلك جمالا خاصا جذب إليها عدد من الجمهور.

عامر منيب له 3 أولاد وهم مريم، زينة، ونور، وتحرص كل واحدة منهن على نشر صور لها مع والدها من حين إلى آخر عبر حسابها الخاص.

عامر منيب ممثل ومطرب مصري من مواليد سبتمبر عام 1963، قدم عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن ألبوماته: «أول حب، وياك، يا قلبي»، ومن أفلامه: «كامل الأوصاف، الغواص».

عامر هو حفيد الفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب، وعرف وسط جمهوره والوسط الفني كله بطيبته وكرمه وأخلاقه الحميدة، ورحل بعد معاناة مع السرطان في 26 نوفمبر عام 2011، وشكلت وفاته صدمة لكل محبيه.