حاتم العراقي يخوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان العراقي حاتم العراقي لخوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة، وذلك عبر شاشة قناة “mbc العراق” الجديدة.

مؤسسة mbc أصدرت بيانا قالت فيه إن حاتم العراقي سيقدم برنامجا عبر شاشة قناة “mbc العراق”، ويحمل البرنامج اسم “سهراية”.

ومن المقرر أنيستضيف البرنامج مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العراقية، على أن يقدم حاتم معهم مجموعة من الأغنيات، إلى جانب تقديم كل ضيف أغنياته الخاصة برفقة الفرقة الموسيقية المتواجدة في ستوديو التصوير، والمكونة من مجموعة من أهم عازفي الأغنية والموسيقي العراقية.

ومن جانبه، أعرب الفنان العراقي عن سعادته الشديدة بهذه التجربة الإعلامية التي يقدمها في برنامج “سهراية” برفقة المخرج العراقي أوس الشرقي، واعتبرها نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامية.

وأضاف أن البرنامج يحمل العديد من الأمور الهامة التي سيخوض بها مع ضيوفه من الفنانين العراقيين، وهو برنامج ممتع ويحمل أنواع الفن العراقي الأصيل وتجربة الشباب فيه، وتنوع واختلاف الموسيقى والمواويل.

لافتا إلى أنه سيحل على البرنامج نخبة من نجوم الغناء العراقي والعربي أمام الجمهور في الأستوديو، لتشمل الحلقة تنوع بين الدردشة العفوية، والدندنة على المسرح وتفاعل الجمهور.

يذكر أن حاتم العراقي فنان عراقي من مواليد 20 مارس 1969، وقد قدم خلال مشواره الفني عدد كبير من الأغاني التي حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور في الوطن العربي، ولديه ابن يعمل في المجال الفني وهو المطرب الشاب قصي حاتم.