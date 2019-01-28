سحر رامي تهدد بمقاضاة نجل أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري هيثم أحمد زكي جدلا واسعا بعد الإعلان عن استعداده لتقديم جزء ثاني من فيلم “كابوريا” الذي قدمه والده الفنان الراحل أحمد زكي قبل 28 عاماً.

الفنانة سحر رامي، أرملة الفنان حسين الإمام، والذي أنتج الفيلم وشارك في بطولته، هددت بمقاضاة هيثم وصناع “كابوريا2”، وذلك لاستغلالهم اسم الفيلم دون أن يدفعوا حق الأداء العلني الذي ينص عليه القانون.

الفنانة المصرية أضافت أن هيثم أحمد زكي لا يحق له تقديم فيلم بنفس الاسم دون الرجوع إليها، وقالت: “الحكاية ليست سهلة، كما أنه لابد أن يرجع للسيناريست عصام الشماع أيضاً، وسداده لقيمة الحقوق الأدبية عن الاسم حال رغبته في تقديم جزء ثان من الفيلم”.

وأضافت: “لا أعرف فكرة وأبعاد الجزء الثاني، لكن تقديمه لدور أحمد زكي ليس منطقيا، نظراً لصغر عمره وكذلك هيئته الشكلية المختلفة عن شكل والده وقت تقديمه للفيلم، فربما يجسد دور نجله مثلاً، فأنا لا أستطيع الحكم على فيلمه، لأنه قد يُقدمه بفكرة جيدة، ولكن سيدخل في مشكلات إنتاجية حال تمسكه بالاسم”.

وفيلم “كابوريا 2” سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، الذي أعلن عن الفيلم، في بيان، لم يكشف فيه عن أي تفاصيل أخرى عن الفيلم لحين بدء التصوير.

يذكر أن فيلم “كابوريا” بطولة أحمد زكي، ورغدة، وحسين الإمام، وسحر رامي، ويوسف داوود، وشفيق جلال، ومحمد لطفي، وهو منتأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة، وتم عرضه عام 1990.