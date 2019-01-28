انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: أمير قطر يعدل غترة طفل كوري.. ماذا قصد بهذه الحركة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 05:46 مساءً - أثار موقف لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إعجاب وتفاعل عدد من المسؤولين في كوريا الجنوبية، بعد أن عدّل غترة وعقالاً كان يضعهما طفل كوري.

وأظهر مقطع فيديو نشره الديوان الأميري على حسابه في "إنستغرام" لحظة تعديل الشيخ تميم غترة الطفل في أثناء مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات، وهو ما تفاعل معه المسؤولون الكوريون.

وكان الطفل يضع العقال، الذي يتأصل من الزي الخليجي، بطريقة مخالفة لشكله المتعارف عليه، قبل أن يتدخل أمير قطر ويضعه على شكل "الميزان"، وهو إحدى الطرق التي يُلبس بها.

ويحاكي هذا الأسلوب شكل الميزان، ويمكن تحقيقه برمي الطرفين على الرأس من دون شدّ الغترة، حتى يصبح بالإمكان هندستها على شكل صحني الميزان، وفق ما تشير إليه عادات العرب.

والعقال هو قطعة من الزي التقليدي للرجل الخليجي التقليدي، ويُصنع عادة من صوف الماعز، ويُلبس فوق الشماغ أو الغترة، وله طرق تختلف من دولة إلى أخرى.

وبدأ أمير دولة قطر، اليوم الاثنين، مباحثاته بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، في أولى محطات جولته الآسيوية التي تشمل الصين واليابان.

والتقى الشيخ تميم مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون غاي-إن، بالقصر الرئاسي في سيئول، وأجريا عدة مباحثات في مجالات اقتصادية مختلفة، أفضت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات.