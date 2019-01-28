تعرف إلى موعد طرح كليب أغنية كنزة مرسلي الجديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للإنتاج الموسيقي الحملة الدعائية لأحدث انتاجاتها الفنية، فيديو كليب الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي وذلك من خلال صفحات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد استخدمت الشركة نوع جديد من الدعاية للكليب من خلال طرح فيديو عبر صفحاتها علي السوشيال ميديا تتحدث فيه كنزة مرسلي عن تعاونها مع “لايف ستايلز ستوديوز” للمرة الثانية وفي الخلفية مشاهد وموسيقي من اغنيتها الأولى مع الشركة “ملكة سبأ” والتي كانت باللهجة المصرية.

الأغنية الجديدة ستكون باللهجة الجزائرية وهي من كلمات الشاعر عبده سعود وألحان طارق قادم، ومن المقرر طرح الكليب الخاص بها خلال عشرة أيام، وقد تم تصويره في تركيا مع المخرج زياد خوري وكانت الشركة رصدت له ميزانية كبيرة من أجل أن يظهر بصورة وجودة عالية.

الكليب هو التعاون الثاني بين كنزة مرسلي وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد أغنية “ملكة سبأ” التي حققت نجاحًا لافتًا ونسبة مشاهده عالية.