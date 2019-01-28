متابعة بتجـــــــــــــرد: وجه الفنان المصري محمد عطية رسالة مؤثرة جدًا إلى والدته من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر محمد عطية صورة من طفولته ظهرت فيها والدته وهي تحمله وكتب بتعليقه عليها: “حبيبتى وقوتى و سندى… أجمل حاجة فحياتى… ماما سامية”.
وقد حصدت صورة محمد عطية مع والدته بعشرات التعليقات التي أشار فيها ناشطون إلكترونيون إلى عدم تبدّل ملامحه مع مرور السنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من محمد عطية إلى والدته.. هكذا كان في طفولته – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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