متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة بعنوان “مخملي” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الأغنية رومانسية من الطراز الرفيع يقدّمها عيسى المرزوق بإحساسه المرهف وأدائه الشجي، فيبدع مرّة جديدة في تقديم عمل فني لا يعكس إلّا شخصيته الفريدة. الجدير ذكره أن أغنية “مخملي” من ألحان عيسى المرزوق نفسه، كلمات عذبي الدبيس، وتوزيع محمد الشطي وحققت رواجًا واسعًا فور إصدارها إلكترونيًا. لمشاهدة فيديو أغنية “مخملي”:

كانت هذه تفاصيل خبر عيسى المرزوق يُبدع في “مخملي” ويسيطر إلكترونيًا – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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