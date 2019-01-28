“الملك لير” يعيد يحيى الفخراني إلى المسرح – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الشركة المنتجة لمسرحية “الملك لير” التي سيقدّمها الفنان المصري القدير يحيى الفخراني عن البوستر الرسمي الخاص بها.

وكشف مصدر في الشركة أن العرض سيمثل رؤية جديدة تمامًا لتلك الأيقونة المسرحية الخالدة لوليام شكسبير، موضحًا أن الشركة حرصت على توفير كافّة الإمكانيات اللازمة ليخرج العمل بشكل لائق ومختلف عمّا قدّمه الدكتور يحيى الفخراني قبل ذلك على مسرح الدّولة.

وأضاف المصدر عينه أن جمهور المسرح المتشوق لعودة الفخراني سيلمس تميزًا كبيرًا على كافة المستويات بدءً من الملابس والصوت وحتى الديكورات وتجهيزات المسرح نفسه.

الجدير ذكره أن مسرحية “الملك لير” يشارك في بطولتها إلى جانب يحيى الفخراني نخبة من كبار الفنانين إلى جانب عدد من الوجوه الشابة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، وستعرض على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس “الماركيه” المتواجد داخل مجمع كايرو فيستيفال سيتي.