أندريا بوتشيللي يصدح بصوته واحساسه مِن جبال العلا

متابعة الخليج 365: يحيي الفنان الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيللي حفلًا غنائيًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” الثقافي. ومن المقرر أن يطلّ بوتشيللي بصوته الرخيم الذي لا نظير له، واحساسه المرهف، وحضوره الآسر الذي لطالما أبهر الجمهور في الشرق والغرب من على مسرح “مرايا” في جبال العلا يوم الجمعة 1 شباط/فبراير المقبل في تمام الساعة 07:30 مساءً. الجدير ذكره أن الحفل ستنقله شاشة MBC1 مباشرةً على الهواء.

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