بالصور.. تكريم الممثل الأمريكي آلان ألدا بجائزة "ساج" عن مجمل أعماله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الممثل الأمريكي المخضرم آلان ألدا بجائزة عن مجمل أعماله، الأحد، خلال حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية (ساج)؛ تكريما لمسيرته الفنية التي بدأها قبل 60 عاما.







واشتهر ألدا بشخصية الكابتن خفيف الظل بنجامين فرانكلين (هوكآي بيرس) في المسلسل الكوميدي "ماش"، الذي عرضته شبكة "سي.بي.إس" بدءا من سبعينيات القرن الماضي، وتدور أحداثه خلال الحرب الكورية.

وخلال حفل نقابة ممثلي الشاشة، الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس، قدم النجم توم هانكس الجائزة لألدا، الذي شاركه بطولة أحد أفلامه.



وقال ألدا، 82 عاما، بعد تسلمه الجائزة وسط تصفيق الحضور الذين وقفوا لتحيته: "أدرك الآن أكثر من أي وقت مضى كم الفخر الذي أشعر به لكوني جزءا من أسرة الممثلين".

وكتب ألدا وأخرج العديد من حلقات مسلسل "ماش"، وشاهد قرابة 106 ملايين شخص الحلقة الأخيرة من المسلسل عام 1983، وهو رقم قياسي لعدد مشاهدي أي محتوى تلفزيوني في الولايات المتحدة واستمر 3 عقود.





وقدم ألدا، الذي أعلن في يوليو/تموز 2016، إصابته بمرض الشلل الرعاش (باركينسون)، عددا من الأدوار في برودواي وعلى شاشة السينما والتلفزيون بما في ذلك مشاركته في موسمين من المسلسل الشهير (ذا وست وينج) "الجناح الغربي".

وفاز ألدا بجائزة إيمي 6 مرات بينها 5 جوائز عن دوره في مسلسل (ماش).

وفي السينما، ترشح ألدا لجائزة أوسكار عام 2004 عن دوره في فيلم "ذي أفياتور" (الطيار)، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.



